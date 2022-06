Nel mese di giugno Iliad è ancora una volta protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore ha previsto una serie di importanti novità durante queste settimane, con la presenza di numerose tariffe legate alla portabilità del numero da altro operatore.

La soluzione migliore per i clienti di Iliad è certamente la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile di 9,99 euro. I contenuti prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La presenza della Giga 120 garantisce agli utenti una soluzione low cost con soglie di consumo quasi illimitate. Al netto dei vantaggi garantiti da questa tariffa però gli utenti che attivano una SIM con Iliad dovranno anche rinunciare ad alcuni servizi. A differenza di altri operatori, ad esempio, il provider francese ancora non prevede un’app ufficiale.

Nonostante la sua continua presenza sul mercato della telefonia mobile in Italia, Iliad ancora non ha previsto per i suoi abbonati la presenza di un’app nativa da scaricare attraverso i canali del Google Play Store di Android e su App Store di Apple. Coloro che desiderano gestire il loro profilo devono ancora collegarsi con il sito ufficiale.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è certamente una notizia negativa per i possessori di uno smartphone Android. Da qualche settimana su Google Play Store di Android sono state anche eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.