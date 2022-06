Evernote, una nota piattaforma per la gestione di note e attività, ha recentemente rilasciato un aggiornamento al suo software iOS, che include l’aggiunta di nuovi widget per la schermata iniziale per gli utenti di dispositivi iPhone e iPad. La società ha dichiarato che questa era la “terza richiesta di funzionalità più alta” da parte dei suoi clienti e consumatori.

All’interno dell’app Evernote per iOS, troverai non una ma tre distinte varianti di widget tra cui scegliere. Gli utenti di Evernote ottengono un rapido accesso alla ricerca e scorciatoie che consentono loro di prendere rapidamente una nuova nota, attività o scattare una foto con la barra delle azioni. Elenco note, come suggerisce il nome, mostra un elenco delle note più recenti, mentre Elenco attività mostra un elenco delle attività aggiunte all’applicazione.

Evernote ora include diversi widget

Gli utenti vengono indirizzati alle aree appropriate dell’app Evernote quando selezionano una di queste attività da svolgere toccandole. Anche se i widget iOS non sono del tutto interattivi, ciò dovrebbe rendere più semplice per gli utenti Evernote accedere alle loro funzioni preferite senza dover inizialmente individuare e avviare l’applicazione.

Gli utenti di iPhone e iPad possono ora salvare le informazioni più importanti in un unico posto e dare un’occhiata rapidamente alle note più significative senza uscire dalla schermata iniziale del proprio dispositivo grazie ai nuovi widget iOS rilasciati da Evernote. Gli utenti potranno generare rapidamente nuove informazioni e accedere ai dati precedentemente memorizzati facendo clic sul widget, che aprirà l’app all’attività desiderata dall’utente.

L’app Evernote è stata completamente riscritta dal basso nell’anno 2020 in modo che l’azienda potesse implementare le funzionalità di nuova concezione in modo uniforme su tutte le sue piattaforme supportate. Sebbene alcune funzionalità di Evernote richiedano un abbonamento premium, l’app stessa può essere scaricata gratuitamente dall’App Store.