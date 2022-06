CoopVoce si prende l'estate con le EVO: tutto incluso per 4 euro

Più volte i gestori virtuali sono stati in grado di prendersi la scena battendo la concorrenza con delle offerte inimitabili. E’ stato visto anche con CoopVoce, provider che in poco tempo è riuscito a prendersi la scena senza troppe problematiche.

Le sue offerte, chiamate Evolution, sono tre e raggiungono tutte il pubblico con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi che non cambiano mai. In basso potete trovare la lista con tutti i dettagli che riguardano le promozioni in questione.

CoopVoce sta battendo tutti con queste offerte: le Evolution sorprendono per i prezzi e per i contenuti al loro interno

CoopVoce ha capito qual è la strategia migliore per battere la concorrenza nel mondo dei gestori virtuali ma non solo. Il provider infatti ha deciso di portare avanti la sua linea con le Evolution che al loro interno e includono davvero tutto ma soprattutto per pochi euro mensili.come ricordiamo inoltre periodicamente il gestore mette a disposizione anche dei regali per coloro che sottoscrivono le offerte.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,99 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS