Il prezzo che i consumatori pagano per la benzina alle stazioni di servizio è influenzato dai mercati del petrolio greggio, dalle scorte, dagli shock geopolitici e dalle tasse. Per mantenere i prezzi stabili, il rapporto tra domanda e offerta deve essere bilanciato, ma anche il cambio delle stagioni gioca un ruolo fondamentale.

Gabe Ortega, leader della pratica dei prezzi del carburante presso PDI Software, ha dichiarato a Newsweek che i prezzi del gas in genere aumentano durante i mesi estivi, perché le persone hanno più tempo libero ed escono di più.

“Non mi aspetto che i prezzi scendano nel prossimo mese, ma certamente mentre la stagione estiva volge al termine, mi aspetto di vedere un calo dei prezzi al dettaglio. Questo è solo il normale andamento stagionale“, ha detto.

Ortega ha avvertito, tuttavia, che qualsiasi riduzione sarebbe probabilmente minima.

I prezzi si stabilizzeranno alla fine della guerra?

L’invasione dell’Ucraina, lanciata dal presidente Vladimir Putin a febbraio, continua ad avere un grande impatto sui mercati del greggio, con prezzi in aumento in tutto il mondo in risposta ai divieti di Stati Uniti e UE alle esportazioni russe.

La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio, dietro gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, ma deve trovare altri clienti per la sua fornitura. Cina e India sono tra i paesi che ora acquistano più petrolio russo.

Se la guerra finisce, i prezzi mondiali del gas si stabilizzeranno? Secondo Ortega, possiamo aspettarci un allentamento dei prezzi globali del greggio, che si tradurrebbe in un calo dei prezzi al dettaglio del carburante.

Un accordo di pace avrebbe un impatto immediato sui mercati del petrolio greggio, ha aggiunto, ma ci vorrebbe molto più tempo prima che questo si rifletta nel prezzo del gas pagato dai consumatori perché dovremmo lavorare sulle scorte che sono state accumulate.

“Non c’è modo di dire con certezza quanto tempo di ritardo ci sia tra il calo del prezzo della vendita al dettaglio rispetto al prezzo del petrolio greggio“, ha detto Ortega. Varia in base alla regione e al prodotto e potrebbero essere giorni o addirittura mesi.