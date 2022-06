È già stato rilasciato un aggiornamento per le funzioni integrate nella chat di gruppo di Whatsapp, ma sembra che stiano per arrivare nuove features per filtrare i messaggi non letti.

WhatsApp ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento che consente alle chat di gruppo di essere molto più grandi.

La funzione, che è già stata rilasciata, significa che le chat di gruppo ora possono contenere fino a 512 persone. Inoltre sta attualmente lavorando a un modo per filtrare i messaggi non letti in modo semplice ed efficiente.

Secondo gli screenshot visti dal sito di notizie di WhatsApp, WABetaInfo, puoi cercare tra i messaggi e impostarlo per visualizzare solo i testi non letti che hai ricevuto.

In più, potrebbe rilasciare una funzione che consente agli utenti di impostare una modalità chiamata “non disturbare“. Questa funzione sarà perfetta per i conducenti o le persone che odiano essere disturbati dalle notifiche mentre dormono.

E come se non bastasse, potrebbe aggiungere gli stati direttamente nell’elenco delle chat.

WABetaInfo ha dichiarato: “Se l’utente fa clic sulla cella della chat, WhatsApp apre la conversazione con il contatto, ma se fa clic sull’immagine del profilo del contatto che ha pubblicato un aggiornamento di stato, viene visualizzato il suo aggiornamento di stato.”

Novità per Whatsapp

Questa possibile nuova funzionalità è stata suggerita da Mark Zuckerberg nell’aprile 2022, ma da allora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla funzionalità.

WABetaInfo, che ha rilasciato la possibile nuova funzionalità dopo aver visto uno screenshot, ha dichiarato: “Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo.”

“Lo screenshot è molto chiaro: quando vuoi uscire da un gruppo WhatsApp, le altre persone non verranno avvisate nella chat” una novità che potrebbe interessare molti utenti.