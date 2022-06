Si tratta della serie Netflix più vista di sempre che vanta la bellezza di 1,54 miliardi di ore di visualizzazione, stiamo parlando ovviamente di Squid Game, il contenuto di stampo Sud Coreano che ha conquistato letteralmente il mondo grazie ai propri contenuti, dei giochi mortali allegoria della società capitalistica e di tutti i demoni che essa porta con se.

Ebbene dopo il successo clamoroso ovviamente i rumors in merito una seconda season si sono fatti sempre più insistenti, sormontati poi dalle dichiarazioni del creatore della serie che ha ufficiosamente confermato la seconda season, ufficiosità che ha lasciato spazio all’ufficialità nelle scorse ore, lo stesso creatore ha infatti dato conferma ufficiale attraverso il profilo Twitter di Netflix che la seconda stagione si farà, ecco tutti i dettagli.

In arrivo la seconda season di Squid Game

Il post è abbastanza chiaro e non lascia spazio a interpretazioni, Squid Game continua, ovviamente a fare da fregio non poteva che esserci la terribile bambola Young-hee, la ispirata all’omonimo personaggio dei libri scolastici per le elementari coreani che nel primo letale gioco di Squid Game decretava l’esecuzione dei concorrenti di Un, due, tre stella.

Il tutto è anche accompagnato da una dichiarazione ufficiale da parte dell’autore:

Per quanto riguarda invece la data di uscita non ci sono notizie certe, stando alle ultime dichiarazioni sempre del produttore potremmo dover attendere ancora a lungo, infatti la seconda season potrebbe arrivare a fine 2023 o addirittura nel 2024, un’attesa certamente importante ma che potrebbe essere ripagata da un contenuto di livello assoluto così come la prima season.