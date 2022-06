Dal punto di vista collezionistico, l’Italia a un patrimonio immenso. Infatti, tra monete, banconote e SIM rare, il nostro Paese è una vera e propria miniera d’oro per i collezionisti di tutto il mondo.

Oggi andremo a parlare proprio delle SIM telefoniche rare, le quali vengono anche comunemente definite dagli appassionati Top Number. Ma perché? Il loro valore è elevatissimo ed è dato da alcuni fattori.

Ciò che rende queste SIM molto rare è in primis la sequenza numerica che le costituisce: alcuni numeri, hanno sequenze numeriche anche con la stessa cifra. Ci sono altri utenze che presentano altre particolarità. Vediamole di seguito insieme al loro valore da capogiro.

SIM telefoniche rare: questi numeri raggiungono i 10.000 euro

I collezionisti sono furbi e non sono rimasti indifferenti dinnanzi al servizio mandato in onda da Le Iene dedicato alle SIM Top Number. Infatti, quest’ultime hanno avuto grandissima visibilità sul programma di Italia 1, così da far appassionare numerose persone ad un argomento che prima era di nicchia.

Inoltre, ciò è anche stato utile per organizzare aste benefiche, dove le SIM sono state vendute a delle cifre davvero importanti. Il ricavato è stato devoluto interamente all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

In seguito alle offerte di più di 600 persone, abbiamo la lista delle SIM telefoniche più rare e ricercate d’Italia: