OPPO: collab con Getty Images e progetto “Reinterpret Your Moment” con Find X5 Pro

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi la collaborazione con Getty Images, leader nella creazione di contenuti visivi, per il lancio del progetto “Reinterpret Your Moment”.

Per ispirare i fotografi a liberare la loro passione attraverso l’obiettivo di OPPO Find X5 Pro, Getty Images farà leva sulla sua rinomata creatività e sulla sua rete globale di creatori di contenuti personalizzati per creare immagini che garantiscano una rappresentazione fedele della realtà, capaci di raggiungere utenti a livello globale e di dare vita a risorse visive che possano entrare in contatto con i clienti di OPPO.

All’inizio di quest’anno, OPPO ha presentato il suo flagship Find X5 Pro, uno smartphone all’avanguardia, dotato di avanzate capacità di imaging. Grazie al primo NPU proprietario – MariSilicon X – e al rivoluzionario sistema di stabilizzazione a cinque assi, Find X5 Pro consente agli utenti di catturare immagini straordinarie e di esprimere al meglio le proprie ispirazioni, in qualsiasi situazione.

Per ispirare ulteriormente i fotografi a catturare e condividere storie uniche attraverso il loro smartphone, OPPO e Getty Images hanno dato vita all’iniziativa “Reinterpret Your Moment”, all’interno della quale Getty Images fornirà spunti creativi su cinque temi fotografici (Riprodurre la Paternità, Reinterpretare il Mondo del Lavoro, L’Età è solo un Numero, Donne da Ritrarre, Le Nuove Tappe del Successo), che gli utenti in possesso di Find X5 Pro potranno interpretare in modo creativo attraverso le proprie fotografie.

Per tutta la durata del progetto, OPPO metterà a disposizione il suo flagship Find X5 Pro a 20 fotografi Getty Images, che utilizzeranno le innovative funzioni dello smartphone per dare vita a opere che ricalchino uno dei temi selezionati, dando risalto alle loro prospettive uniche.

In qualità di principale esperto di immagini al mondo, Getty Images utilizzerà anche la sua esperienza nella curatela per includere gli scatti della campagna nella sua libreria globale online GettyImages.com.

“Da sempre punto di riferimento nella creazione e nella curatela di contenuti visivi e sinonimo di fotografia di qualità, Getty Images ha ispirato milioni di creativi in tutto il mondo”, dichiara William Liu, Vice President and President of Global Marketing di OPPO. “OPPO ha sempre sostenuto l’idea di consentire agli utenti di interpretare il mondo attraverso l’obiettivo del loro smartphone. Grazie alla sua leggendaria esperienza di imaging, crediamo che Find X5 Pro permetterà a un numero ancora maggiore di persone di svelare le proprie ispirazioni attraverso la fotografia”.

“Siamo entusiasti della nostra collaborazione con OPPO. Getty Images ha lavorato per oltre un decennio per abbattere ogni genere di stereotipo e creare una visione visiva più autentica rispetto al modo in cui tematiche quali movimenti LGBTQ, religione, malattie mentali e disabilità vengono veicolate attraverso i media, la pubblicità e i social media. Così come le immagini hanno il potere di plasmare le idee, noi crediamo che abbiano il potere di smuovere il mondo – elevando narrazioni diverse che possono alterare le percezioni, evocare l’empatia e costruire un maggiore senso di comunità. L’iniziativa “Reinterpret your moment” di OPPO è incentrata sui nostri fotografi, che daranno vita a nuove visioni circa la paternità, il mondo moderno del lavoro, l’età, le donne e le nuove tappe del successo, sfidando gli stereotipi e riflettendo anche ciò che i consumatori vogliono vedere”, aggiunge Kate Rourke, Head of Creative Insights, APAC.

Con l’aumento della domanda da parte dei consumatori di funzioni fotografiche e video di alta qualità sugli smartphone, OPPO ha investito molto nello sviluppo di tecnologie di imaging capaci di offrire esperienze avanzate attraverso l’uso dei propri dispositivi. La serie Find X rappresenta l’apice della ricerca di OPPO nell’aiutare gli utenti a liberare la propria creatività attraverso funzioni fotografiche professionali.