Anche in queste settimane, la migliore soluzione per gli abbonati di Iliad è rappresentata dalla Giga 120. Gli abbonati che attivano una tariffa con il gestore francese pagheranno un costo mensile di 9,99 euro ogni trenta giorni, con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad propone agli abbonati sempre le migliori soluzioni per il mondo della telefonia. I clienti che decidono di attivare un piano per il provider francese possono scegliere alcune ricaricabili molto vantaggiose, tra cui la Giga 120.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

I clienti che optano per la Giga 120 potranno altresì ricevere anche tre servizi a costo zero.

Un primo servizio gratuito per gli abbonati è rappresentato dalle telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese potranno comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali, senza costi aggiuntivi e senza soglie extra. Le telefonate verso l’estero sono possibili in una platea che comprende ben 60 Stati in giro per il mondo, divise tra i vari continenti.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

La sorpresa maggiore per gli abbonati che optano per questa tariffa di Iliad è rappresentata comunque dalla tecnologia 5G. I clienti del provider francese avranno la possibilità di navigare senza limiti con le reti di ultima generazione, senza opzioni aggiuntive e senza costi extra.