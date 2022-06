Euronics propone al pubblico un volantino assolutamente da non credere, la perfetta occasione per accedere ai migliori sconti del momento, riuscendo nel contempo a spendere pochissimo, a prescindere dalla categoria merceologica selezionata o coinvolta.

Il volantino non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, parlando comunque di Euronics, infatti gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, con accesso diretto presso tutti i punti vendita in Italia di proprietà del socio di appartenenza. Prestate particolare attenzione, gli acquisti non possono essere completati ovunque, ma solamente presso specifiche realtà del territorio nazionale.

Euronics: quante occasioni da non perdere di vista

Il focus di Euronics pare essersi rivolto verso il mondo Apple, più precisamente una selezione di prodotti assolutamente interessanti, impreziositi con prezzi decisamente più bassi ed economici del solito. Il must have è sicuramente il MacBook Air, un prodotto da 13 pollici che viene proposto al prezzo di 899 euro, e che risulta essere ottimo, proprio per il rapporto qualità/prezzo offerto dall’azienda, data la presenza sul mercato del nuovo modello. Volendo invece puntare verso uno smartphone, l’occhio non può che cadere sull’Apple iPhone 12, disponibile a 699 euro.

In alternativa, il mondo Android risulta essere perfettamente rappresentato da Galaxy Z Flip3, disponibile a 699 euro, passando anche per i più classici Galaxy S21 FE da 499 euro, oppure Galaxy S20 FE, disponibile a soli 399 euro. Per conoscere da vicino l’eccellente volantino di Euronics, collegatevi a questo link.