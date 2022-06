Secondo recenti notizie, il miliardario Elon Musk parteciperà giovedì prossimo ad un incontro a distanza con i dipendenti di Twitter.

Questa sarà la prima riunione virtuale tra il numero uno di SpaceX e Tesla e i lavoratori del colosso dei social network, dopo l’offerta d’acquisto da 44 miliardi di dollari. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elon Musk pronto ad incontrare i dipendenti Twitter

La notizia è trapelata grazie ad una mail interna inviata dall’attuale CEO di Twitter, Parag Agrawal, visionata in esclusiva da Business Insider. I dipendenti potranno formulare in anticipo le domande a cui Musk risponderà in occasione dell’incontro. È verosimile prevedere che gran parte di esse sarà incentrata sul futuro dall’azienda dopo che l’operazione commerciale andrà a buon fine.

Dopo la proposta d’acquisto, molti lavoratori hanno espresso il timore che il comportamento tenuto da Musk prima e durante l’operazione abbia danneggiato l’Azienda a livello finanziario; inoltre il grande piano di riorganizzazione predisposto dall’imprenditore per trasformare Twitter in un macchina da soldi desta più di qualche perplessità e pone molteplici interrogativi.

Ci si chiede anche quale impatto il cambio di proprietà possa determinare sull’attuale dirigenza e sui livelli occupazionali. Tutto questo senza avere ancora la certezza che l’acquisizione da parte di Musk si concluderà effettivamente, anche se nei giorni scorsi la dirigenza di Twitter ha accettato di fornire a Musk l’accesso alle informazioni sul reale numero di bot presenti nella piattaforma; informazioni ritenute essenziali dall’imprenditore per onorare l’accordo. Senza ulteriori intoppi, la vendita sarà finalizzata entro fine anno.