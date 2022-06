DJI PRO: nuovi strumenti per i creatori, velocità e lunghe distanze

DJI, leader mondiale nella realizzazione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, presenta oggi tre nuovi strumenti che consentiranno ai registi e alle community di creazione di contenuti di dare vita alle proprie visioni in modo pratico, fluido e intuitivo. Gli stabilizzatori DJI RS 3 e DJI RS 3 Pro apportano miglioramenti innovativi alla classica e affidabile serie Ronin, mentre DJI Transmission (la prima soluzione video wireless indipendente di DJI) combina ricezione, monitoraggio, controllo e registrazione in un’unica soluzione. Questa nuova generazione dell’ecosistema Ronin consente ai creatori di concentrarsi su tutto ciò che sta davanti alla fotocamera, semplificando ogni singola operazione.

La linea di prodotti Ronin è una parte fondamentale di DJI, poiché supporta i creatori di contenuti, dagli appassionati ai professionisti di tutto il mondo. Il lancio dello scorso Ottobre di Ronin 4D ha cementato la presenza di DJI nel mondo della cinematografia professionale, offrendo ai cineasti un modo completamente nuovo di creare. Che si tratti del nuovo sistema di blocco degli assi automatizzato, dell’algoritmo di stabilizzazione RS di 3ª generazione (che migliora le prestazioni del 20%) o della calibrazione a un singolo tocco, RS 3 e RS 3 Pro sono state ottimizzate per garantire efficienza e affidabilità.

“Le esigenze e i requisiti della community dei contenuti sono estremamente importanti per noi”, ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. “Sin dall’introduzione del primo Ronin nel 2014, abbiamo ricevuto costantemente feedback dai professionisti del settore su come possiamo migliorare i nostri prodotti per soddisfare le loro esigenze in evoluzione. Implementando questi feedback, abbiamo ottimizzato il design, la stabilizzazione e il controllo dello stabilizzatore per creare stabilizzatori di nuova generazione, altamente efficaci, affidabili e progettati per garantire un’efficienza senza precedenti. Inoltre, non ci fermiamo solo alla stabilizzazione in sè. Comprendiamo l’importanza della trasmissione video e i vari punti deboli affrontati in scenari ampi e complessi. Che si tratti di distanza, latenza delle immagini o segnale perso, la nuovissima DJI Transmission risolve questi inconvenienti e offre un’incredibile distanza di trasmissione a terra di 6 km”.

DJI RS 3: Pronto quando lo sei tu

Ogni secondo conta

DJI RS 3 incorpora una serie di nuove funzionalità per permettere ai registi di operare il più rapidamente possibile. Un sistema di bloccaggio degli assi riprogettato significa che il processo è ora automatizzato. Semplicemente accendendo lo stabilizzatore, i blocchi degli assi automatizzati rilasciano e dispiegano lo stabilizzatore, consentendo all’operatore di iniziare a riprendere in pochi secondi. Toccando una volta il pulsante di accensione, il dispositivo entrerà in modalità di riposo, rendendo l’accensione del dispositivo, il suo stoccaggio e il suo spostamente molto più rapidi. Inoltre, non sarà necessario un bilanciamento ripetitivo con memoria della posizione tramite le piastre a sgancio rapido, consentendo un’installazione rapida e il perfetto equilibrio del carico utile. Inoltre, l’aggiunta di un pulsante di scatto a Bluetooth supporta la connessione automatica senza la necessità di collegare un cavo di controllo della fotocamera.

Corpo leggero, stabilizzazione potente

Con un peso di poco inferiore a 1,3 kg (2,8 lb), RS 3 può essere facilmente tenuto con una mano sola, mentre la sua capacità di carico utile testata di poco inferiore a 3 kg (6,6 lb) è più che sufficiente per supportare la maggior parte dei dispositivi tradizionali.

Grazie all’algoritmo di stabilizzazione RS di 3ª generazione, è possibile riscontrare prestazioni migliorate del 20% rispetto a RSC 2, che ne facilitano l’utilizzo durante le riprese a basse angolazioni, riprese in corsa o persino le riprese da un veicolo in movimento. Per obiettivi con lunghezze focali fino a 100 mm, la modalità SuperSmooth migliora ulteriormente la stabilizzazione.

Impostazione dei parametri ad un solo tocco

Oltre alla sua stabilità migliorata, RS 3 è anche più facile da configurare grazie a un nuovissimo touchscreen OLED a colori da 1,8 pollici, un aumento dell’80% della superficie rispetto al precedente RSC 2. La maggior parte delle configurazioni dello stabilizzatore può essere eseguita direttamente senza connettersi all’app, mentre l’interfaccia utente e la logica dell’interfaccia sono state riprogettate per inserire tutti i diritti di controllo a portata di mano. Ciò include un interruttore fisico della modalità di stabilizzazione, che gli operatori possono far scorrere per alternareistantaneamente tra le modalità follow di rotazione orizzontale, rotazione orizzontale e follow di inclinazione e FPV.

Autonomia per tutto il giorno

Grazie a una nuovissima impugnatura con batteria integrata che fornisce fino a 12 ore di autonomia, i creatori possono concentrarsi esclusivamente sulle riprese, senza preoccuparsi della potenza. RS 3 presenta una struttura a cartuccia a sgancio rapido e supporta la ricarica rapida PD a 18 watt. La batteria può essere caricata indipendentemente o anche durante l’utilizzo, consentendo agli utenti di operare senza interruzioni.

DJI RS 3 Pro: Tutto alla tua portata

Per chi esige ancora di più

Per gli utenti con gli standard più elevati, ecco RS 3 Pro. Una versione ancora più professionale che offre una suite completa di funzionalità in una piattaforma per fotocamere ultra versatile.

I bracci costruiti con un pezzo non tagliato di fibra di carbonio (proprio come Ronin 2) rendono RS 3 Pro più leggero e resistente del materiale in fibra di carbonio snodato utilizzato sui precedenti stabilizzatori. Sono stati inoltre estesi per consentire un maggiore spazio di bilanciamento per le fotocamere professionali comunemente utilizzate come Sony FX6, Canon C70 e RED Komodo, e la struttura è stata ottimizzata per mantenere il suo peso a 1,5 kg1 (3,3 lb) con un’impressionante capacità di carico utile testata di 4,5 kg (10 lb). Naturalmente, lo stabilizzatore condivide anche i blocchi degli assi automatizzati, il pulsante di scatto a Bluetooth, il touchscreen OLED da 1,8 pollici e il selettore della modalità di stabilizzazione di di RS 3.

Obiettivi manuali? Nessun problema

Gli obiettivi manuali possono comportare sfide ardue per la messa a fuoco in progetti professionali. RS 3 Pro utilizza l’avanzata tecnologia di messa a fuoco LiDAR di Ronin 4D per creare il nuovissimo Rilevatore di distanza DJI LiDAR (RS), in grado di proiettare 43.200 punti di rilevamento entro una distanza di 14 metri. Un motore di messa a fuoco di nuova generazione fornisce una coppia tre volte maggiore con il montaggio in un solo passaggio, abilitando la messa a fuoco automatica su obiettivi manuali senza la necessità di effettuare calibrazioni ripetitive. Inoltre, il Rilevatore di distanza LiDAR è dotato di un chip sviluppato da DJI identico a quello utilizzato in Ronin 4D e di una fotocamera integrata da 30 mm, che aumenta la potenza di calcolo di ActiveTrack di oltre 60 volte, creando ActiveTrack Pro. Grazie all’identificazione e al tracciamento del soggetto più sensibili e accurati che mai, RS 3 Pro consentirà alle fotocamere professionali di mantenere un assetto stabile e riprese nitide in scenari ancora più dinamici.

Ecosistema in evoluzione

Grazie a due porte RSA/NATO e una porta per batteria, RS 3 Pro può essere collegato a vari accessori come la nuova Impugnatura a maniglia, la Doppia impugnatura Twist Grip e l’Impugnatura di controllo, per soddisfare in modo flessibile un’incredibile varietà di esigenze di ripresa.

Il protocollo DJI RS SDK consente ai produttori di terze parti e ai singoli sviluppatori di creare soluzioni di ripresa personalizzate per RS 3 Pro, per creare un ecosistema ancora più ricco con più sviluppatori. Che si tratti di riprese da un veicolo in movimento, con un jib o Steadicam, o da una cable cam o uno slider, RS 3 Pro offre a chiunque soluzioni di ripresa complete e maggiori possibilità creative.

DJI Transmission: Visione oltre ogni limite

Ancora più lontano con DJI Transmission

DJI Transmission è la prima soluzione video wireless indipendente di DJI. Sviluppato sulla base della tecnologia avanzata di trasmissione video di Ronin 4D, il sistema combina ricezione, monitoraggio, controllo e registrazione in un’unica soluzione, portando la tua esperienza cinematografica a un livello completamente nuovo.

La tecnologia di trasmissione O3 Pro consente al sistema di trasmissione di offrire un’incredibile distanza di trasmissione a terra di 6 km con latenza ultra-bassa da estremo a estremo, un enorme aggiornamento dalla tradizionale trasmissione Wi-Fi. Il video viene trasmesso a 1080p/60fps e fornisce un monitoraggio audio live a 16 bit 48 kHz, offrendo alle squadre un’eccellente esperienza di monitoraggio visivo e audio da remoto.

Per far fronte alle richieste di segnali complicati e ambienti strutturali, è stata aggiunta una banda DFS oltre alle tradizionali impostazioni a 2.4 GHz e 5.8 GHz, offrendo fino a 23 opzioni di canale che forniscono alle troupe canali di trasmissione più conformi e privi di interferenze. Uno sweeper di frequenza integrato scansiona automaticamente l’ambiente elettromagnetico corrente alla ricerca del miglior canale wireless, selezionando istantaneamente i canali quando necessario. Se necessario, gli utenti possono anche selezionare manualmente un canale appropriato per evitare interferenze tra i dispositivi.

Monitoraggio wireless

Il Monitor remoto ad alta luminosità da 7 pollici e 1.500 nit di DJI include un ricevitore integrato che elimina la necessità di cavi video che possono interferire. Il dispositivo supporta un trasmettitore con ricevitori multipli, nonché due modalità di trasmissione per soddisfare le diverse esigenze di trasmissione. In Modalità di controllo, il monitoraggio può essere effettuato da due ricevitori contemporaneamente, mentre lo stabilizzatore e la fotocamera possono anche essere controllati a distanza. Per una troupe numerosa con vari reparti come luci, reparto artistico e oggetti di scena, oltre alla Modalità controllo può anche essere abilitata la modalità Broadcast , che abiliterà un numero illimitato di ricevitori ed eleverà l’efficienza delle riprese a un livello superiore.

Su set di grandi dimensioni come i reality show, DJI Transmission può operare contemporaneamente con dieci o più trasmettitori che inviano segnali da trasmettere a dieci dispositivi, creando un’esperienza completamentesincronizzata che difficile da ottenere con una trasmissione tradizionale.

Tutto sotto controllo

DJI Transmission non è solo un potente strumento di trasmissione video, ma è anche un sistema di controllo completo. Se utilizzato con RS 3 Pro, può funzionare come stabilizzatore e controller della fotocamera, sbloccando più funzioni e integrando completamente l’ecosistema Ronin a terra.

Il Monitor remoto ad alta luminosità ha un sensore giroscopico integrato che funge da motion controller autonomo per RS 3 Pro. E quando combinato con le Impugnature per Ronin 4D, l’operatore di RS 3 Pro può controllare lo stabilizzatore, la messa a fuoco, l’esposizione e avviare/arrestare una registrazione con entrambe le mani.

Oltre all’accesso simultaneo ai timecode video, il Monitor remoto ad alta luminosità consente la registrazione e la riproduzione indipendenti di filmati in H.264 a 1080p/60fps, semplificando il montaggio dei filmati campione sul set.

Espandendo l’ecosistema Ronin, DJI Transmission funziona perfettamente con DJI Master Wheel e Force Pro, offrendo agli operatori un’incredibile varietà di alternative per controllare il movimento della fotocamera in qualsiasi modo richiesto.

Codifica in Apple ProRes 4444 XQ, cavo di prolunga per Zenmuse X9 e supporto a L Alliance

DJI PRO collabora costantemente con i professionisti del settore, migliorando al contempo i nostri prodotti persoddisfare le loro esigenze in evoluzione. A partire da Agosto di quest’anno, Ronin 4D supporterà la codifica in Apple ProRes 4444 XQ, che è la versione di Apple ProRes con qualità più elevata per sorgenti di immagini 4:4:4:4.

Per questi utenti, stiamo anche introducendo il cavo di prolunga Zenmuse X9. Con questa aggiunta, la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9 può essere utilizzata separatamente dal corpo di Ronin 4D, aiutando i cineasti a navigare in scene più complesse e diversificate riducendo al contempo circa l’80% del peso da trasportare, consentendo riprese più versatili e flessibili.

Ad oggi, DJI è ufficialmente membro della L-Mount Alliance e ha stretto una partnership con Leica per introdurre l’esclusiva Unità Zenmuse X9 con supporto a L, che consente agli utenti Ronin 4D di montare obiettivi Leica, Panasonic e Sigma L-Mount sulle proprie fotocamere .

Prezzo e disponibilità

DJI RS 3 sarà disponibile per l’acquisto da oggi presso i rivenditori autorizzati e sul www.store.dji.com con due opzioni di acquisto disponibili per gli stabilizzatori. DJI RS 3 in versione singola è disponibile per 559 € e include stabilizzatore, Impugnatura BG21, Cavo di ricarica USB-C, Supporto per fissaggio degli obiettivi, Manico/Treppiede estensibile (plastica), Piastre a sgancio rapido, Cavo di controllo multi-camera e un kit di viti. DJI RS 3 Combo è disponibile per 729 € e include inoltre un’Impugnatura a maniglia, Motore di messa a fuoco (2022), Kit di montaggio per asta del motore di messa a fuoco, Cinghia dentata per messa a fuoco, un secondo Cavo di controllo multi-camera e una custodia per il trasporto. I dettagli completi possono essere trovati qui: www.dji.com/rs-3

DJI RS 3 Pro sarà disponibile per il preordine a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati e sul www.store.dji.comcon due opzioni di acquisto disponibili per gli stabilizzatori. La versione singola di DJI RS 3 Pro standalone è disponibile per 879 € e include Stabilizzatore, Impugnatura BG30 Grip, Cavo di ricarica USB-C, Supporto per fissaggio degli obiettivi (esteso), Manico/treppiede estensibile (metallo), Piastre a sgancio rapido, Impugnatura a maniglia, Cavo di controllo multi-camera, kit viti e custodia per il trasporto. DJI RS 3 Pro Combo è disponibile per 1109 € e include inoltre una Piastra a sgancio rapido estesa, Supporto per smartphone, Motore di messa a fuoco (2022), Kit di montaggio per asta del motore di messa a fuoco, Cinghia dentata per messa a fuoco, Trasmettitore delle immagini Ronin (precedentemente noto come Sistema di trasmissione delle immagini DJI RavenEye), due Cinghie a strappo e cavi aggiuntivi. I dettagli completi possono essere trovati qui: www.dji.com/rs-3-pro

DJI Transmission sarà disponibile per il preordine a partire da oggi presso i rivenditori autorizzati e sul www.store.dji.com. È disponibile per 2319 € e include un Trasmettitore video DJI, Monitor remoto ad alta luminosità DJI, Cappuccio per monitor remoto, Kit di strumenti di installazione, Custodia protettiva, due Batterie intelligenti WB37, una Stazione di ricarica per batterie WB37, nonché vari cavi e adattatori per batterie. Il Trasmettitore video indipendente e il Monitor remoto ad alta luminosità saranno disponibili anche per l’acquisto separato rispettivamente per 1109 € and 1319 €.