Il noto marchio BlackShark ha da poco annunciato un nuovo smartphone da gaming che si appresta a conquistare il cuore di tutti i videogiocatori più accaniti. Si tratta del nuovo Black Shark 5 Pro, un gaming phone davvero completo dal punto di vista tecnico e che sarà possibile portarsi a casa con notevoli sconti.

Black Shark 5 Pro: il nuovo gaming phone del brand ad un prezzo decisamente super

Black Shark 5 Pro è il nuovo gaming phone del noto brand e si distingue per le fantastiche feature e peculiarità. Il processore è il potentissimo soc Snapdragon 8 Gen 1, il quale garantisce delle performance davvero eccellenti per godere appieno di tutte le varie sessioni di gaming. Lo smartphone dispone inoltre di un sistema doppio di raffreddamento, chiamato Anti-Gravity Dual VC Cooling System.

Il design è molto curato e ovviamente adatto ad un pubblico di veri gamer. La parte fronte è poi occupata da un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento di addirittura 144Hz e non mancano il supporto alla profondità di colore a 10 bit, e una frequenza di campionamento del tocco senza pari di 720 Hz. Per migliorare ancora di più l’esperienza gaming, troviamo poi i trigger pop-up magnetici, che permettono di giocare come se si avesse tra le mani un vero pad.

Come già accennato, il nuovo gaming phone sarà distribuito in super sconto il 15 e il 16 giugno 2022 con la promozione Black Shark Brand Day. In particolare, Black Shark 5 Pro e la sua versione standard saranno disponibili all’acquisto sullo store online Aliexpress a questo link o sul sito ufficiale dell’azienda secondo i seguenti prezzi:

• Black Shark 5 (8/128 GB) – prezzo early bird 572€, con codice BSHARK570 si avrà uno sconto di circa 70 euro

• Black Shark 5 (16/256 GB) – prezzo early bird 692€, con codice BSHARK570 si avrà uno sconto di 70 euro

• Black Shark 5 Pro (8/128 GB) – prezzo early bird 873€, con codice BSHARK5100 si avrà uno sconto di 100 euro

• Black Shark 5 Pro (16/256 GB) – prezzo early bird 982€, con codice BSHARK5100 si avrà uno sconto di 100 euro

Le sorprese però non finiscono qui. I primi 300 acquirenti del modello base riceveranno in omaggio le nuove cuffiette Black Shark JoyBuds. I primi 100 acquirenti del modello Pro, invece, riceveranno un paio di Black Shark JoyBuds Pro gratuitamente.