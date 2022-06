WhatsApp: immagine del profilo da eliminare subito, potrebbe essere pericolosa

Per più motivazioni le persone utilizzano WhatsApp, applicazioni di messaggistica istantanea che sotto certi aspetti risulta imprescindibile se si utilizza un dispositivo mobile. Il nuovo mondo delle comunicazioni passa infatti attraverso questa piattaforma, la quale non nutre alcun tipo di mancanza in termini di funzionalità ma neanche in termini di sicurezza. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, può giocare brutti scherzi l’ingenuità degli utenti, i quali molto spesso si fidano di quello che leggono all’interno della chat.

Secondo quanto riportato da diverse esperienze e testimonianze dirette, nell’ultimo periodo tramite WhatsApp starebbe succedendo qualcosa di incredibile. Una nuova truffa sarebbe stata utilizzata per riuscire a rubare l’identità agli utenti ed in seguito per rubare soldi ai loro contatti telefonici.

WhatsApp: eliminate temporaneamente la vostra immagine del profilo per non beccarvi una nuova truffa

Secondo quanto riportato, starebbe capitando qualcosa di incredibile agli utenti WhatsApp ultimamente tramite la chat. Diversi di loro avrebbero subito un furto di identità, con i malviventi che si sarebbero appropriati della loro immagine del profilo per creare un account fake. Con questo poi avrebbero utilizzato un’altra tecnica, la quale ad ora è impossibile da capire.

Questa avrebbe permesso loro di individuare i contatti telefonici delle persone, in modo da poterla contattare fingendo di essere i titolari di quel profilo e di quella immagine rubata a qualcun altro. Proprio ai contatti telefonici verrà poi richiesta una ricarica Postepay, fingendo magari un’emergenza a cui ovviare. State quindi molto attenti e magari utilizzato un’immagine generica per il vostro profilo WhatsApp.