Unieuro non finisce mai di stupire, convince nuovamente gli utenti con una campagna promozionale perfetta per avvicinare il maggior numero di consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Come sempre accade quando parliamo di Unieuro, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, rappresentante la perfetta soluzione per riuscire a risparmiare, stando comodamente seduti sul divano di casa. E’ bene ricordare, infatti, che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita, a prescindere dal livello di spesa raggiunto.

Unieuro: le nuove offerte e tutti gli sconti da non perdere

Di recente la campagna promozionale di Unieuro è stata rinnovata con il lancio di nuove offerte molto speciali, affiancate da un regalo unico nel proprio genere. Gli utenti che decideranno di acquistare uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino, avranno diritto a ricevere in regalo la fat bike, il cui valore commerciale è di 279 euro (altrimenti, aggiungendo 79 euro si riceverà il monopattino).

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, spaziano dai più costosi Galaxy S22 a 799 euro, Galaxy Z Flip3 in vendita a 799 euro, Xiaomi 11T Pro a 629 euro o anche il bellissimo Oppo Find X5 a 999 euro, per scendere poi verso Honor Magic 40 Lite a 359 euro, come anche Motorola Edge 30, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, galaxy A22 e similari.

Per i dettagli del volantino, consigliamo comunque di collegarsi quanto prima al sito ufficiale.