TIM non si distingue soltanto nel mercato della telefonia mobile, ma cerca sponde importanti in tutto il settore delle telecomunicazioni, compreso le offerte relative alla streaming tv. I clienti che decidono di attivare una promozione per il servizio TIMvision avranno la possibilità di accedere ad una serie di interessanti offerte.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di maggio

La piattaforma TIMvision prevede numerosi extra per tutti i clienti. In primo luogo gli abbonati della tv streaming potranno accedere ai contenuti di DAZN, in attesa del ritorno del campionato di Serie A nel prossimo mese di agosto.

Gli abbonati che scelgono una sottoscrizione con TIMvision, in prospettiva futura con il ritorno del grande calcio, potranno anche accedere a tutte le partire della Champions League. Oltre all’accordo con DAZN, il provider ha una partnership attiva anche con Mediaset, con la proposta al pubblico della piattaforma Mediaset Infinity+.

I clienti che optano per TIMvision, con inclusi i ticket di DAZN e di Mediaset Infiniy si troveranno a pagare una quota mensile dal valore di 29,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno altresì la piattaforma TIMvision Box completamente a costo zero.

Ulteriore proposta per gli utenti è l’offerta di Netflix, garantito per tutti completamente a costo zero. Sempre nel costo unico di TIMvision pari a 29,99 euro, gli utenti troveranno anche un account per Netflix che garantisce il pieno accesso alla galleria di serie tv e film del colosso americano con contenuti sia di provenienza nazionale che internazionale.