Realme svela ufficialmente in Cina il nuovo entry-level Realme V20 5G

Realme V20 5G è il nuovo smartphone di fascia entry-level presentato in queste ore dall’azienda in madre patria. Come già accennato, ci troviamo di fronte ad un dispositivo piuttosto curato esteticamente ed elegante nonostante la fascia di prezzo di appartenenza.

La backcover, ad esempio, ha i bordi squadrati e viene proposta in colorazioni sobrie ed eleganti, come la Star Blue e la Cloud Black. Lo spessore poi è di soli 8,1 mm. Sul retro troviamo poi un modulo fotografico non ingombrante con due sensori fotografici.

Sul fronte spicca un display LCD da 6.5 pollici di diagonale e in risoluzione HD+ e con un refresh rate standard fermo ai 60Hz. In alto al centro trova posto un waterdrop notch in cui è alloggiata la fotocamera anteriore per i selfie. Il processore montato a bordo è il soc MediaTek Dimensity 700 con tagli di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria, infine, è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme V20 5G sarà distribuito in Cina ad un prezzo di circa 140 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo ancora se arriverà in Europa. Se dovesse accadere, immaginiamo che l’azienda deciderà di cambiare il nome, adottando forse la nomenclatura della serie entry-level Realme C.