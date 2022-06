Il Play Store mette a disposizione degli utenti sempre nuove occasioni per scaricare app a pagamento in maniera totalmente gratuita. Di fatto, il sistema operativo Android sta acquisendo giorno dopo giorno una maggiore versatilità, riuscendo a raggiungere traguardi che un tempo sembravano quasi utopici.

Infatti, a dimostrazione di ciò che stiamo dicendo c’è proprio il Play Store, che in tempi non sospetti lasciava la sua stragrande maggioranza di contenuti solo a pagamento e che invece ora sta invertendo il trend mettendoli a disposizione gratuitamente.

Numerose applicazioni e tantissimi giochi che avevano un costo fisso anche piuttosto elevato sono GRATIS oggi, ma solamente per poche ore. Parliamo infatti di una promozione che va subito sfruttata, non dobbiamo perdere tempo.

Andiamo a scoprire di seguito di quali app stiamo parlando (qui il link per essere reindirizzati direttamente allo Store).

App Android GRATIS: ecco quelle a pagamento che solo per oggi potete scaricare gratuitamente

Ecco la lista completa delle app per Android gratuite o con prezzo ridotto:

Tracker Detect Pro for AirTag GRATIS

Bolabo Icon Pack GRATIS

Colonies PRO GRATIS

Mefon – Icon Pack GRATIS

Light X – Icon Pack GRATIS

Pixel Cubic 3D – Icon Pack GRATIS

Galaxy Trucker 2,99€

LIMBO 0,99

The Lonely Hacker 1,99€

Despotism 3k 1,69€

Choice of Life: Middle Ages 0,89€

Vengeance RPG 2D 1,99€

Pacific Fire 3,29€

Through the Ages 6,99€

IMAGEine Premium 0,89€

Car Costs Complete 0,99€

L’unica pecca del Play Store è che, a volte, possiamo imbatterci in pericolosi malware pronti a danneggiare i nostri dispositivi o rubare i dati personali. Parliamo di uno Store solitamente sicuro, ma è bene comunque prestare attenzione ad alcune app sospette (che non sono ovviamente presenti in questa lista).