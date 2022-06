I prelievi bancomat sono cambiati radicalmente. Molto presto le filiali utilizzate per i prelievi di contanti potrebbero rivelarsi solo un vecchio ricordo. Alcuni istituti già bancari che si stanno muovendo per effettuare questa eliminazione definitiva. Tra le grandi perplessità, ecco cosa sta accadendo proprio e riguardo alle banche.

Alcune banche stanno già lavorando da tempo per fare questo grande cambiamento al fine di ridurre la circolazione del contante ed i costi inerenti alle operazioni: l’eliminazione dei prelievi presso gli ATM.

Chi possiede un conto in banca trova molto comodo poter effettuare un prelievo allo sportello automatico. In particolare questa forma è adatta a chi necessita di piccole somme giornaliere per far fronte alle spese.

Addio ai prelievi bancomat?

Le banche oggi puntano sui numeri e sui clienti corporate. Quindi puoi gestire un volume di denaro davvero elevato. In Italia sta accadendo qualcosa che si sta muovendo verso una rivoluzione culturale non indifferente. Molto importante, considerando che ancora molte persone usano gli sportelli bancomat per prelevare.

Una banca è sempre proiettata verso il progresso. Soprattutto istituti come Ing Direct. Ma anche lì Deutsche Bank si è diretta nella stessa direzione. Ma in tutto questo, cosa ne pensano i consumatori? Ci sono molti dubbi al riguardo, soprattutto perché i consumatori ormai sono abituati a muoversi in un certo modo.

Le banche hanno l’obiettivo di rafforzare la propria attività. I piccoli consumatori saranno costretti a prelevare dagli sportelli bancomat di altre banche, e si ritroveranno costretti a pagare commissioni extra. In alternativa, dovranno iniziare digitalmente, effettuando pagamenti tramite bancomat presso il loro negozio fisico. Pertanto, non resta che adattarsi.

Sono già partite le proteste soprattutto da parte dei piccoli consumatori che si sentono destabilizzati da una situazione del genere. Apparentemente, tuttavia, non ci sono azioni o situazioni particolari che possano impedire che si realizzi questo futuro.