Le offerte operator attack del gestore WindTre dedicate ai clienti Iliad e MVNO includono nel prezzo delle incredibili quantità di Giga di traffico dati. A meno di 9,00 euro al mese, la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay permette infatti di ottenere ben 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre da Iliad: minuti, SMS e 150 GB a 8,99 euro!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Il rinnovo necessita di un costo di soli 8,99 euro al mese, da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti potranno selezionare la modalità desiderata al momento dell’attivazione, che potrà essere effettuata accedendo al sito ufficiale WindTre, indicando il gestore di provenienza e selezionando l’offerta in questione.

Non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa iniziale né è richiesto un costo per l’acquisto della nuova SIM che sarà spedita gratuitamente dal gestore.

Non tutti i nuovi clienti hanno l’opportunità di attivare la tariffa. La WindTre GO 150 Flash + Digital è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori low cost:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione hanno a disposizione ben quattro offerte del pacchetto GO. Ognuno ha quindi la possibilità di scegliere la versione più adeguata alle proprie esigenze.