Trony non perde tempo e prosegue con una eccellente campagna promozionale, pensata appositamente per tutti gli utenti che desiderano acquistare, ma non sono disposti a rinunciare o meglio a concentrarsi esclusivamente su specifiche categorie merceologiche.

La soluzione che trovate raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è attualmente attiva praticamente ovunque in Italia, non presentando importanti differenze territoriali, o comunque vincoli tanto importanti da essere considerati un limite all’acquisto. I prezzi sono attivi con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che disponibili su prodotti completamente sbrandizzati.

Trony: le nuove offerte sono tutte per voi

Grazie allo Sconto IVA, i consumatori si ritrovano a poter approfittare di una soluzione assolutamente invidiabile, se non unica nel proprio genere, corrispondente alla possibilità di ricevere uno sconto fisso del 18,03%, su ogni singolo acquisto effettuato.

I vincoli sono davvero minimi per tutti, infatti basterà acquistare uno dei tantissimi prodotti inclusi nel catalogo, recarsi in cassa, ed in cambio attendere di vedersi scontare il 18,03% del prezzo originario di listino. L’applicazione è immediata direttamente sul medesimo scontrino, non corrisponde a buoni o rimborsi da utilizzare postumi all’acquisto.

Le riduzioni sono da considerarsi valide sulla maggior parte delle categorie merceologiche, da qui la grandissima estensione del volantino, verso un numero sempre crescente di prodotti altrettanto interessanti. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, ad ogni modo, consigliamo di recarsi il prima possibile sul sito ufficiale, in modo da avere l’opportunità di risparmiare al massimo.