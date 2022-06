Uno dei maggiori pericoli a cui goni utente Android deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web alla continua ricerca di nuovi utenti da colpire ed infettare, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice, impadronirsi di dati di grande importanza, dai semplici files fino ai codici di sicurezza bancari.

Questi software dannosi si diffondono usando come vettori delle banalissime applicazioni spacciate come legittime, le quali non appena installate assumono il controllo del dispositivo, iniziano infatti a copiare tutti i dati e a violare le vari app di Internet Banking, lo scopo è molto semplice, inviare tutta la refurtiva al proprio creatore che potrà analizzarla comodamente in un secondo momento.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di pericolo vi consigliamo di scaricare applicazioni solo ed unicamente dal Play Store.

App da non installare assolutamente