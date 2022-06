Il nuovo sistema operativo Android 12L è uscito dalla versione beta come parte del Pixel Feature Drop di marzo ma in tanti attendono di scoprire cosa sarà in grado di garantire su dispositivi.

Ebbene, uno dei primi device su cui Android 12L potrebbe davvero fare la differenza è Samsung Galaxy Z Fold4, insieme al Galaxy Z Flip 4. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4 arriverà con Android 12L

Una sorta di conferma è arrivata nelle scorse ore indirettamente grazie alla nuova versione (la 5.3.31) di One Operation Hand+, un modulo di Samsung Good Lock, da cui emerge che One UI 4.1.1 sarà basata su Android 12L. Nel changelog viene infatti menzionato il supporto a tale release del sistema operativo mobile di Google.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il team del colosso coreano ha confermato che entro la fine dell’anno sarà rilasciata One UI 4.1.1 e ciò dovrebbe avvenire proprio in occasione del lancio della nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda. Se per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 l’aggiornamento a One UI 4.1.1 non dovrebbe rappresentare altro che un minor update, diverso è il discorso per chi deciderà di acquistare uno tra i Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.

Android 12L, infatti, su questo tipo di dispositivi dovrebbe garantire un importante miglioramento dell’esperienza complessiva di utilizzo e ciò in particolare con riferimento ad aspetti come la gestione del multitasking e le tante potenzialità offerte dagli schermi dalle dimensioni generose. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo più dettagli.