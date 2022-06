Ghostbusters: presto arriverà il nuovo film, ecco quale sarà il suo nome

Ricordate il famoso Ivan Reitman, fautore dei due Ghostbusters degli Anni ’80 scomparso a febbraio, nonché padre del regista Jason Reitman? Ecco, quest’ultimo ha deciso di dar vita ad un film con un nome completamente diverso rispetto agli altri.

Ghostbusters: parla direttamente Jason Reitman

Nell’ultimo film vedevamo i nuovi Acchiappafantasmi dirigersi verso New York a bordo della mitica Ecto-1. Come ha detto Reitman: “Alla fine di Ghostbusters: Afterlife, l’Ecto-1 sta guidando verso Manhattan, tornando a casa. E prima che qualcuno sentisse il titolo Afterlife, l’abbiamo chiamato Rust City. Il che non avrebbe avuto senso per nessuno finché non avesse visto il film. Il nome in codice per il prossimo film è ‘Firehouse’”.