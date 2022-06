Tantissimi smartphone sono in forte promozione da Esselunga, gli utenti sono felici di avere l’occasione di poter mettere mano al portafoglio e risparmiare ingenti quantitativi di denaro, rispetto ai prezzi originari di listino, grazie ad una campagna promozionale di altissimo livello.

Il volantino si allontana dall’offerta tech che tanto abbiamo ammirato nelle scorse giornate, avvicinandosi pericolosamente allo Speciale Multimediale che spesso abbiamo visto presso la medesima azienda. Gli acquisti, indipendentemente da tutto ciò, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi.

Esselunga: quanti sconti e che offerte incredibili

Finalmente da Esselunga è tornato lo Speciale Multimediale, ciò sta a significare che abbiamo la possibilità di risparmiare al massimo su un numero più elevato di prodotti, con prezzi abbordabili, anche di fascia particolarmente elevata. Un chiaro esempio può essere l’ottimo Apple iPhone 12, lo smartphone che al giorno d’oggi presenta un costo effettivo di soli 698 euro, ma che comunque è perfettamente in grado di far sognare gli utenti con prestazioni eccellenti.

Nel momento in cui la qualità inizia a diminuire, ecco incrociare una serie di ottime occasioni dai prezzi decisamente ridotti, quali possono essere Nokia C20, Galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A03, Realme C35, Oppo A94, Galaxy A22 e Realme C11. Per maggiori dettagli ed informazioni in merito del volantino in oggetto, ricordatevi che è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale, scoprirete e conoscerete da vicino i singoli sconti speciali.