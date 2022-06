Coop e Ipercoop offrono al pubblico una campagna promozionale dai prezzi assolutamente inediti, impreziosita dalla presenza di prodotti incredibili appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, tra cui ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino riprende alla lunga tutto quanto di buono vedevamo nelle scorse settimane, ovvero la possibilità di accedere ai medesimi sconti in ogni negozio in Italia, con accesso garantito a prescindere dalla dislocazione territoriale. I prezzi sono da considerarsi bassi su prodotti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, in modo da avere la certezza di ricevere sempre aggiornamenti assolutamente tempestivi.

Coop e Ipercoop: quanti sconti per tutti

All’interno dell’ottima campagna promozionale, è possibile trovare un elevato quantitativo di sconti speciali da non perdere assolutamente di vista, come ad esempio l’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo risulta essere ancora elevato, ma comunque maggiormente ridotto rispetto al listino; al giorno d’oggi, ad esempio, corrisponde a 839 euro, per la variante con 128GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vogliono cercare di spendere il minimo possibile, possono affidarsi a prodotti con sistema operativo Android, perfettamente rappresentato da soluzioni del calibro di Galaxy A13, Realme C25Y o TCL 20Y. Chiaramente, in questo caso le prestazioni sono decisamente ridotte rispetto al modello precedente, ma sono più che adeguate alla spesa che si andrà a sostenere. Ogni informazione è comunque raggiungibile direttamente a questo link speciale, di collegamento al sito ufficiale.