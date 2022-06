Comet ha la meglio nuovamente sulle principali realtà del territorio nazionale, grazie al lancio di un volantino veramente molto interessante, impreziosito dalla presenza di ottime riduzioni di prezzo, applicate su smartphone di alto livello, o comunque prodotti di elettronica.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente sulla maggior parte dei dispositivi che è possibile trovare inclusi nel catalogo, gli acquisti sono pienamente effettuabili non solo in negozio, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, con la promessa comunque di avere la possibilità di ricevere gratis la merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa da sostenere dovesse essere superiore ai 49 euro.

Comet, che occasioni: il volantino è sicuramente interessante

Gli sconti del volantino Comet toccano tutte le fasce di prezzo, a partire ad esempio dai top di gamma più nuovi ed interessanti. Tra questi annoveriamo soluzioni del calibro di Galaxy S21 FE, il cui prezzo si gira attorno ai 480 euro, passando per iPhone 13, disponibile a 789 euro, e salendo poi verso il più costoso del trittico, il bellissimo iPhone 13 Pro, in vendita nel periodo corrente a soli 1099 euro.

Volendo invece focalizzare l’attenzione verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero prodotti che non costano più di 300 euro, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su Galaxy A03, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9A, Honor X7 e X8, Vivo Y72, Galaxy A32, Oppo A94 o anche Redmi 9C e similari. Tutti questi sconti sono perfettamente visibili sul sito ufficiale, tramite questo link.