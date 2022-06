Se sei un utente di Android Auto potresti aver notato che l’opzione per abilitare la visualizzazione satellitare in Google Maps è scomparsa negli ultimi giorni.

Si trovava in precedenza nella pagina delle impostazioni, ma sembra che sia scomparsa durante un aggiornamento all’inizio di giugno.

Alcuni utenti non sono stati interessati dalla modifica, e alcuni insiders hanno suggerito che Google potrebbe aver testato questa funzione su una piccola parte di utenti Android. Ciò potrebbe essere dovuto a un bug recente che ha visto l’app Google Maps di Android Auto bloccarsi quando veniva abilitata la visualizzazione satellitare.

Come soluzione rapida, e come sottolineato da AutoEvolution, sembra che Google potrebbe aver rimosso l’opzione di visualizzazione satellitare per impedire il blocco di Maps, prima che si potesse trovare una soluzione più adatta.

Come risolvere il bug

Il 7 giugno, Tony Liu del team di mappe automobilistiche di Google ha pubblicato un messaggio sul forum di assistenza di Android Auto, affermando che è in corso il lancio di una soluzione. Secondo Liu, il problema viene risolto cancellando lo spazio di archiviazione di Google Maps, quindi avviando l’app Maps sul telefono e riavviando Android Auto. Gli utenti hanno già confermato che questa correzione risolve il problema.

Per cancellare i dati di Google Maps (oltre alla cache):

Apri l’app Impostazioni del tuo telefono Android, tocca “app e notifiche”;

Trova e seleziona l’app Google Maps, ci sono due opzioni per eliminare i dati temporanei della cache, oltre a memorizzazione dei dati.

Completa entrambi i processi e tutti i problemi con l’arresto anomalo di Maps e la scomparsa della vista satellitare dovrebbero essere risolti.