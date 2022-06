Nelle ultime settimane per gli utenti di WhatsApp si sono avvicendati numerosi upgrade. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea stanno premendo il piede sull’acceleratore, al fine di garantire al pubblico le migliori soluzioni, anche in alternativa a servizi rivali come Telegram.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Dopo le reaction e le note vocali, una novità per gli utenti di WhatsApp riguarda il campo delle videochiamate. Gli sviluppatori della piattaforma hanno l’obiettivo di superare le altre piazze virtuali di messaggistica proprio ampliando le funzioni a supporto delle videochiamate.

In base ai nuovi upgrade promossi da WhatsApp, gli utenti della chat avranno la possibilità di effettuare chiamate voce e video con ben 32 persone in contemporanea.

Il progetto di ampliare il numero dei partecipanti delle videochiamate è particolarmente strategico. Da alcuni mesi a questa parte, infatti, la piattaforma di messaggistica deve affrontare rivali particolarmente agguerriti come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, ossia le piattaforme divenute celebri negli ultimi mesi per le riunioni virtuali, tra le attività di smart working e didattica a distanza.

Stando a quelle che sono le anticipazioni, il roll out di quest’aggiornamento dovrebbe completarsi non oltre la stagione estiva. L’upgrade arriverà in primo luogo su tutti i nuovi modelli di iPhone, con un’allargamento alla platea di Android già nel corso dei prossimi giorni.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre con prospettive per il futuro a breve termine. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.