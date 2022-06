Trony continua ad offrire al pubblico una campagna promozionale veramente eccellente, la perfetta occasione per riuscire a spendere pochissimo sui vari acquisti, senza essere minimamente limitati in termini di accessibilità sul territorio nazionale, o di categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Avete capito bene, a differenza ad esempio di quanto sta accadendo da Euronics, in questo caso gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà ovunque in Italia, con accessibilità garantita in ogni negozio, al netto del sito ufficiale. Coloro che vorranno acquistare i nuovi prodotti, devono comunque sapere che la garanzia di 24 mesi è sempre garantita, come anche la variante no brand per la telefonia mobile.

Trony: le offerte e tutti gli sconti del mese

Il volantino trony continua ad abbracciare il cosiddetto Sconto IVA, ovvero una promozione che amplia al massimo le possibilità di risparmio per il consumatore finale, offrendogli in cambio una riduzione fissa del 18,03%, su ogni singolo acquisto effettuato.

L’idea è sempre la solita, il cliente non deve fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello i prodotti che maggiormente desidera. Fatto questo, nel momento in cui si recherà direttamente in cassa, avrà diritto a ricevere in cambio uno sconto fisso immediato, pari ai punti percentuali espressi in precedenza. La riduzione, come indicato, sarà applicata nello stesso istante di emissione dello scontrino, non corrisponderà a buoni o rimborsi effettivamente postumi.

I dettagli dell’ottima campagna, sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale.