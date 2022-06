L’operatore telefonico TIM ha pensato bene di proporre una interessantissima promozione per i suoi clienti di rete fissa. A questi ultimi, infatti, sta proponendo un’offerta di rete mobile convergente con tutto pressoché illimitato, ovvero l’offerta denominata TIM Premium Famiglia Smart.

In questi ultimi giorni di giugno il noto operatore telefonico italiano sta proponendo ad alcuni suoi clienti di rete fissa una nuova offerta di rete mobile convergente. Si tratta dell’offerta denominata TIM Premium Famiglia Smart e TIM lo sta comunicando agli interessati tramite alcune comunicazioni presenti nella fattura della rete fissa.

In particolare, nella comunicazione troviamo scritto “È il momento giusto per passare a TIM anche sul mobile”. Potranno dunque attivare questa nuova offerta convergente i clienti che hanno già un’offerta di rete fissa con TIM e che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori.

Come accennato in apertura, TIM Premium Famiglia Smart comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 5G di traffico dati con anche il supporto alla connettività 5G. Grazie alla convergenza con la rete fissa e a TIM Unica, però, i giga per navigare diventano pressoché illimitati. Il costo mensile dell’offerta è di soli 9,99 euro, ed è previsto un costo di attivazione pari a 5 euro.

Come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, a questa offerta convergente si potrà inoltre abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. Tra questi, è disponibile ad esempio il Samsung Galaxy A53 5G con rate da 5 euro al mese per 30 mesi.