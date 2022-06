Prodotti rimossi: nel 2022 anche le fragole possono essere letali

Nei mesi precedenti abbiamo imparato a conoscere la famosa salmonella, ma è bene specificare che oltre a tale batterio esistono una serie di problematiche che possono condurre al ritiro degli alimenti. Tra i “colpevoli” dei prodotti rimossi compaiono dunque la plastica, le tossine e gli additivi.

Prodotti rimossi: gli alimenti che non potremo mangiare per un po’

Confettura di fragole

Il primo primo prodotto richiamato è la confettura di fragole Bio Sylt Jordgubb, 400 g:

Lotti di produzione : 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28

: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : HAFI, Hallands Fruktindustri AB

: HAFI, Hallands Fruktindustri AB Sede dello stabilimento: Svezia

dello stabilimento: Svezia Date di scadenza o termine minimo di conservazione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.

Semi di chia

A seguire anche diversi prodotti a marchio Cucina e Sapori, venduto da MD, per possibile presenza di soia, non dichiarata in etichetta. In particolare, si tratta dei semi di chia prodotti dall’azienda Pedon Spa:

Semi di chia (Salvia Hispanica), 250 g

– Lotto di produzione: 11/06/23

– Data di scadenza: 11-06-2023

– Lotto di produzione: 19/06/23

– Data di scadenza: 19-06-2023

– Lotto di produzione: 18/06/23

– Data di scadenza: 18-06-2023

Stoccafisso

Anche un tipo di pesce è stato ritirato, per sospetto uso di additivi non autorizzato. Stiamo parlando dello Stoccafisso bagnato prodotto dall’azienda Antonio Verrini srl di Genova

Lotti di produzione : D1705221190-D1805221190 -D1905221190 -D2005221190 D2105221190-D2205221190-D2305221190

: D1705221190-D1805221190 -D1905221190 -D2005221190 D2105221190-D2205221190-D2305221190 Date di scadenza: 23-24-25-26-27-28-29/05.

Cornflakes

Nell’elenco dei prodotti rimossi compaiono poi i cornflakes venduti da Lidl, per potenziale presenza di aflatossine. Si tratta di quelli di mais e provenienti da agricoltura biologica: 375 g, Date di scadenza. 29.05.2023, 30.05.2023 e 04.06.2023.

Torta al cioccolato

Infine vi è la torta al cioccolato 380 g a marchio Elite per possibile presenza di salmonella, prodotta in Israele da BET KOSHER SAS di Alberto Terracina, Roma. A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza.