MediaWorld riesce ancora una volta a lanciare una campagna promozionale davvero eccellente, favorendo così l’acquisto da parte di una miriade di utenti sul territorio nazionale, con prezzi molto bassi e convenienti, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che in termini di disponibilità sul territorio nazionale non presenta differenze particolari. Gli acquisti possono essere completati indistintamente sul territorio, o sul sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: i prezzi come non li avete mai visti

Nuovi sconti assolutamente interessanti sono disponibili nel periodo corrente da Mediaworld, con l’ultima campagna promozionale, infatti, risulta essere possibile pensare di acquistare un ottimo Galaxy S21 FE, pagandolo una cifra di tutto rispetto, addirittura inferiore ai 600 euro (la variante in vendita è da 128GB).

Le altre proposte di cui vi vogliamo parlare, sono più che altro legate alla fascia alta della telefonia, ed in particolar modo con sistema operativo iOS. I modelli effettivamente coinvolti sono Apple iPhone SE, il cui prezzo non supera i 529 euro, crescendo leggermente incrociamo Apple iPhone 11, disponibile a 599 euro, ma anche iPhone 13, il top di gamma a tutti gli effetti, in vendita a 929 euro (sempre con 128GB di memoria interna).

I prodotti sono acquistabili anche online, come anticipato, per i dettagli del volantino potete collegarvi qui.