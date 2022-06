Maserati: un marchio di livello ma le auto sono spesso guaste, automobilisti furiosi

Marchio italiano è molto famoso in tutto il mondo grazie alla potenza delle sue auto ma soprattutto alle linee inconfondibili, Maserati riscuote un grande successo.

Non ci sono dubbi sul fatto che le vendite negli ultimi anni siano aumentate complice anche la diversificazione dei segmenti, i quali oggi virano anche sui SUV. Qualcuno però non sarebbe contento dopo aver acquistato proprio il gigante di punta di Maserati, ovvero la Levante. Stando a quanto riportato, sarebbero davvero tante le problematiche sviluppate, le quali avrebbero portato diversi utenti a portare la loro auto in assistenza. Proprio qui in basso potete scorgere il commento di un automobilista che ha noleggiato a lungo termine una Levante.

Maserati ed alcune problematiche ravvisate dagli utenti: ecco quali sono le segnalazioni inoltrate su diversi forum

“Buonasera ho una auto suv maserati levante diesel cv 250 a noleggio lungo termine con dei problemi di stabilita piu volte e entrata in assistenza maserati samocar senza risultati . I problemi piu fastidiosi sono sulla strada sconnessa salta nonostante la pressione delle gomme sia stata controllata, le misura della gomma 265/55/19 sempre durante marcia in autostrada lasciando lo sterzo, passa dalla corsia di sorpasso, alla corsia di emergenza in circa 30 metri di distanza. Lo sterzo in fase di manovra o durante la marcia o in fase di curva per entrare in una via LO STERZO NON RITORNA , sempre durante la marcia principalmente in autostrada sollecitando i freni, dopo 5 o 6 frenate di rallentamento lo sterzo vibra e le vibrazioni si ripercuotono sul veicolo la risposta della maserati e la seguente”.