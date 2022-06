Una casa nel metaverso dove invitare amici per parlare, giocare, guardare assieme film e serie, condividere lo stesso tempo e soprattutto lo stesso spazio virtuale. Insomma, la cosa più vicina a vedersi di persona quando non ci si può vedere di persona.

Questo è Horizon Home, un tassello importante della visione che Mark Zuckerberg ha delineato lo scorso autunno, quando ha annunciato il rebranding di Facebook in Meta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mark Zuckerberg annuncia Horizon Home

Ed è proprio il buon Mark, o meglio, il suo avatar, ad aver introdotto solo ieri Horizon Home, che fa parte dell’aggiornamento v41 (e va a sostituire Oculus Home) per i visori Quest. Qui sotto potete godervi la breve presentazione, girata direttamente in un frammento di metaverso.

Per dimostrare le potenzialità di Horizon Home, Zuckerberg ha intrattenuto una conversazione con il freeclimber Alex Honnold, guardando assieme a lui il film in realtà virtuale di cui è protagonista, ovvero The Soloist VR. Ecco le sue parole: “Ho incontrato il leggendario scalatore @alexhonnold nel nuovo Horizon Home, lanciato con l’aggiornamento Quest v41 per portare la presenza social nella vostra casa virtuale non appena indossate il visore. Invitate gli amici a guardare i video insieme o a entrare nelle app direttamente dalla vostra casa virtuale.

Altre opzioni per personalizzare lo spazio domestico sono in fase di sviluppo. Inoltre, date un’occhiata al film 360 di Alex, The Soloist VR, che vi porta a 1000 metri di altezza in arrampicata libera sulle Dolomiti!“. Come tutte le case, Horizon Home non è solo un luogo di condivisione, ma anche uno spazio privato che l’utente potrà personalizzare liberamente e dove potrà interagire con un’UI più organica e coinvolgente per lanciare le app e i giochi. Horizon Home non è solo una casa, ma una sorta di trampolino verso la pluralità di esperienze del metaverso.