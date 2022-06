L’operatore telefonico Fastweb ha da poco deciso di riproporre un’offerta di rete mobile che è piaciuta moltissimo in passato. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile Light, la quale offre 50 GB di traffico dati e molto altro a meno di 6 euro al mese.

Fastweb ha deciso di riproporre l’offerta di rete mobile Fastweb Mobile Light

A partire dal 10 giugno scorso l’operatore telefonico Fastweb ha riproposto un’offerta mobile come già detto molto apprezzata. L’offerta in questione è Fastweb Mobile Light e ora è attivabile non solo da chi richiede una sim aggiuntiva, ma anche da tutti i nuovi clienti.

Questa offerta era stata resa disponibile dallo scorso mese di febbraio fino ad aprile, quando poi è stata sostituita dall’offerta Fastweb Mobile. Quest’ultima, in particolare, comprendeva ogni mese 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 100 SMS sempre verso tutti.

Ora, però, è tornata disponibile e questa volta per tutti. Fastweb Mobile Light, infatti, ha fin da subito riscosso molto successo. Ad un prezzo molto basso di soli 5,95 euro al mese, l’offerta mobile di Fastweb offre ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti.

Fastweb Mobile Light sarà per il momento disponibile all’attivazione fino al prossimo 24 giugno 2022, ma non è da escludere che la scadenza possa essere prorogata. L’offerta è attivabile sia recandosi online sul sito ufficiale sia recandosi presso uno dei negozi fisici autorizzati di Fastweb.