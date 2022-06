Expert cerca di avvicinarsi il più possibile alle migliori offerte del periodo, con il lancio di una campagna promozionale in grado di raccogliere al proprio interno prezzi molto più bassi del normale, pensati per invogliare i consumatori all’acquisto definitivo.

La soluzione che troverete ampiamente descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere attiva ovunque in Italia, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti saranno completabili sia in negozio che online, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, a prescindere dalla fascia di prezzo effettivamente raggiunta.

Expert: quali sono i nuovi sconti da non perdere

La campagna promozionale cerca di accontentare il maggior numero di utenti, per questo motivo parte con l’offrire importanti sconti anche sulla fascia alta della telefonia mobile. Il modello che tanti acquisteranno è il bellissimo Samsung Galaxy S21 FE, un terminale che viene proposto a soli 499 euro, un prezzo di tutto rispetto, se considerate che è da pochissimo stato lanciato sul mercato. Volendo restare nella medesima fascia, ma risparmiando un pochino, la scelta potrebbe ricadere su Oppo Find X3 Neo, disponibile a 449 euro.

Raddoppiando invece la spesa, ecco arrivare il foldable Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo non supera i 749 euro, senza dimenticarsi del nuovissimo Apple iPhone 13 Pro Max, disponibile all’acquisto a 1349 euro. Tutti i prodotti sono poi contornati da una serie di modelli decisamente più economici, come Realme GT Neo 2, Oppo A94, TCL 30Se, Realme C21 o anche Redmi Note 11s.