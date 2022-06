Euronics ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, decidendo di mettere a disposizione degli utenti il cosiddetto Black Friday d’Estate, ovvero la capacità di fornire sconti pazzeschi su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica.

Tutti gli acquisti, come al solito del resto, sono da completare solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi particolari. In parallelo, tuttavia, è bene ricordare che sono presenti differenze in relazione al socio di appartenenza, il volantino discusso nell’articolo è valido solamente presso i negozi Nova, potrebbe non essere disponibile altrove.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram, per ricevere gratis i codici sconto Amazon ed essere sicuri di scoprire quali sono i prezzi più bassi.

Euronics: tutte le offerte più pazze e dal risparmio assicurato

Già in prima pagina possiamo scoprire il tenore dell’ottima campagna promozionale, troviamo appunto due prodotti Apple, come MacBook Air da 13 pollici a 899 euro, per poi passare attraverso lo smartphone più richiesto dell’ultimo periodo, l’Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 699 euro.

Volendo invece acquistare smartphone con sistema operativo Android, la scelta può spaziare tra un numero indefinito di modelli, tra cui troviamo Redmi Note 10 Pro a 229 euro, Redmi 10C a 179 euro, Redmi 9C a 159 euro, Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi 12X a 579 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, TCL 30SE a 139 euro, TCL 30+ a 189 euro, TCL 30 a 169 euro, Oppo Find X5 Lite a 399 euro, Honor X7 e X8, Oppo A54s, Oppo A74 e altri ancora.

Le occasioni messe a disposizione dei consumatori sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, per questo motivo consigliamo di scoprire il volantino a questo link.