Esselunga riesce ancora una volta a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale decisamente ricca ed interessante, condita con prezzi alla portata di tutti, e denominata saggiamente Speciale Multimediale.

Superando la classica offerta tech con il singolo modello in promozione, in questi giorni l’azienda ha deciso di rinnovare le promozioni, proponendo una lunga serie di ottime offerte da non perdere assolutamente di vista. Gli sconti, se interessati, sono attivi solamente nei negozi fisici, in questo modo sarà possibile recarsi praticamente ovunque in Italia per poter risparmiare al massimo.

Esselunga: quali sono i nuovi sconti del momento

Occasioni da non perdere vi attendono finalmente in tutti i punti vendita da Esselunga, con lo Speciale Multimediale si estende al massimo la disponibilità di prodotti dai prezzi relativamente bassi, infatti sono acquistabili tanti smartphone da meno di 300 euro, quali possono essere Oppo A94, Nokia C20, Galaxy A52s, Xiaomi Mi11 Lite, Galaxy A03, Realme C35 e similari.

Ottimo è invece il prezzo di vendita del penultimo membro della famiglia iPhone, stiamo parlando di iPhone 12, disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 698 euro, e la possibilità di godere della variante con 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile). Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, non dovete fare altro che collegarvi quanto prima allo specifico sito internet, dedicato interamente alla campagna promozionale.