Coop e Ipercoop raccolgono all’interno del proprio volantino più recente, alcune ottime occasioni per accedere a prezzi bassi dal risparmio quasi assicurato, e pronti a far sognare gli utenti che da tempo speravano di spendere poco sull’acquisto di nuovi prodotti.

La campagna promozionale parte proprio dall’essere ampiamente disponibile sul territorio nazionale, ciò sta a significare, in parole povere, che ogni singolo utente si ritrova a poter acquistare i prodotti recandosi personalmente in negozio, senza costi aggiuntivi o vincoli territoriali da segnalare. I prezzi sono tutti molto più bassi del normale, mentre le condizioni di vendita restano pressoché invariate, corrispondendo a garanzia di 24 mesi ed anche no brand (solo per la telefonia mobile).

Coop e Ipercoop: ecco i grandissimi sconti

I prezzi sono davvero molto interessanti, a partire ad esempio dalla possibilità di acquisto di un bellissimo Apple iPhone 13, uno smartphone di fascia altissima e di recente commercializzazione, il cui prezzo finale di vendita corrisponde a soli 839 euro, per quanto riguarda la variante che prevede 128GB di memoria interna (considerando che il listino si avvicinava pericolosamente ai 1000 euro).

Considerando sempre il medesimo volantino, segnaliamo ugualmente la possibilità di mettere le mani su prodotti del calibro di TCL 20Y, Galaxy A13 o anche Realme C25Y, tutti dispositivi che appartengono alla fascia bassa, ma che sono ugualmente interessanti e dalle prestazioni più che adeguate alla spesa che gli utenti devono sostenere per l’acquisto definitivo. I dettagli sono raccolti qui.