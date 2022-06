WindTre prevede una forte concorrenza con tutti gli altri operatori nel corso di questa stagione estiva. Il provider arancione ha deciso di lanciare una sfida diretta ad Iliad e alla sua tariffa Giga 120. Una valida alternativa a questa proposta è rappresentata certamente dalla WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche per l’estate

Questa proposta di WindTre prevede particolari punti di vantaggio. In primo luogo i clienti potranno beneficiare di consumi quasi illimitati. Nel dettaglio gli utenti avranno chiamate senza limiti per le telefonate e per l’invio degli SMS. La quota prevista per la navigazione di rete è pari a 100 Giga. Il prezzo è poi l’altro grande motivo di successo per questa proposta. I clienti si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della ricaricabile.

Gli abbonati che optano per questa vantaggiosa ricaricabile di WindTre dovranno rispettare una serie di condizioni. La prima condizione è l’aggiunta di una spesa una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione.

Altra condizione fondamentale è la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili, rappresenta una condizione necessaria per la sottoscrizione di questa promozione ricaricabile di WindTre. Per la portabilità saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile di WindTre potranno procedere all’attivazione presso uno degli store ufficiali del provider in Italia sul suolo nazionale. Ancora non disponibile invece la sottoscrizione online di questa tariffa per i nuovi abbonati.