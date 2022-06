Anche se sei un utente iPhone, probabilmente hai usato WhatsApp almeno una volta nella vita. Certo, puoi usare l’app Messaggi e iMessage per parlare con amici e familiari che possiedono iPhone, ma WhatsApp è l’alternativa più popolare per il resto del mondo.

Ecco perché WhatsApp ha oltre 2 miliardi di utenti attivi, e questo include persone con iPhone più vecchi ed obsoleti.

Sfortunatamente, sembra che Meta, precedentemente noto come Facebook, abbandonerà il supporto per i vecchi iPhone verso la fine di quest’anno. Per essere più specifici, iPhone 5 e iPhone 5C non saranno in grado di utilizzare WhatsApp.

Il rapporto proviene da WABetaInfo, un sito web che si concentra principalmente sulla condivisione di aggiornamenti e fughe di notizie in tempo reale su WhatsApp. Il sito Web ha condiviso un nuovo rapporto in cui si afferma che l’app non supporterà più iOS 10 e iOS 11 a partire dal 24 ottobre 2022.

Addio a questi iPhone

Sfortunatamente, per gli utenti di iPhone 5, questa voce sembra essere corretta. In precedenza, avevamo sentito voci su WhatsApp che avrebbe abbandonato il supporto per iOS 10, ma si è rivelata una bugia.

Questa volta, però, anche se WhatsApp o Meta non hanno ancora fatto un annuncio, l’app ha già cambiato l’elenco ufficiale dei sistemi operativi supportati sul sito del Centro assistenza di WhatsApp. Secondo il sito web, WhatsApp fornisce supporto e consiglia di utilizzare dispositivi con Android con OS 4.1 e versioni successive e iPhone con iOS 12 e versioni successive.

Quindi, il tuo vecchio iPhone 5, iPhone 5C o qualsiasi altro dispositivo con iOS 10 o 11 non suppoterà più Whatsapp a partire dal 24 ottobre.

Se tu o qualcuno che conosci state utilizzando un iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, sarà comunque in grado di aggiornare il proprio dispositivo a iOS 12. Apple supporta ancora l’iPhone 6S con gli ultimi aggiornamenti software iOS, anche se questa condizione potrebbe cambiare entro la fine di quest’anno, quindi dovresti essere in grado di installare iOS 15 senza problemi.

D’altra parte, se tu o qualcuno che conosci avete un vecchio iPhone 5S o iPhone 5C, l’unica soluzione disponibile è acquistare un nuovo iPhone.