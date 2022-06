Unieuro riesce ad avere la meglio su Esselunga, con il lancio di un volantino che raccoglie al proprio interno una lunghissima serie di offerte molto speciali, e sopratutto di prezzi decisamente più bassi del normale, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

La campagna promozionale risulta essere attiva indistintamente dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare in parole povere che gli acquisti risultano essere effettuabili in ogni negozio sparso per il territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che vorranno affidarsi al suddetto, potranno comunque avere la certezza di ricevere gratis la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi, ma solo quando la spesa supererà i 49 euro complessivi.

Unieuro: offerte e prezzi da non credere per tutti

Sconti grandissimi e molto interessanti vi attendono in questi giorni da Unieuro, il focus pare essere rivolto più che altro verso la fascia media della telefonia mobile, segmento inferiore ai 400 euro, all’interno del quale possiamo trovare Oppo A54s, Oppo A16, Honor X8, xiaomi 11T, Huawei Nova 8i, ma anche un bellissimo Galaxy A13 dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

L’attenzione verso la fascia più alta, al contrario, è rappresentata dalla presenza di Oppo Reno6 Pro, lo smartphone che vuole proporre ottime prestazioni generali, al prezzo finale di 549 euro, fermo restando essere in commercio ormai da più di un anno. Naturalmente all’interno del volantino è possibile trovare tantissimi altri sconti, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale.