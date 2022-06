Con gli sconti IVA non si scherza assolutamente, il volantino Trony rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori realtà del periodo, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a prezzi veramente scontatissimi, e pronti a fare letteralmente la differenza nel mercato della rivendita di elettronica.

Tutti coloro che vorranno effettivamente approfittare della soluzione descritta nell’articolo, non devono fare altro che recarsi il prima possibile in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, indipendentemente dalla dislocazione territoriale. I prodotti che sarà possibile raggiungere, sono disponibili no brand con garanzia di 24 mesi, ovvero alle più classiche condizioni di vendita.

Trony: questi sconti sono tra i migliori

Gli sconti attivati da Trony possono davvero far sognare gli utenti, all’interno dell’attuale volantino trovano posto incredibili occasioni per risparmiare, senza vincoli particolari in merito a quelle che sono le categorie merceologiche. In altre parole, gli acquisti possono essere completati a prescindere da ciò che più si desidera, ricevendo sempre in cambio uno sconto effettivo del 18,03%, rispetto al prezzo originario di listino.

Questa riduzione viene applicata nello stesso istante di emissione dello scontrino, non corrispondendo in nessun modo a buoni sconto o rimborsi postumi di alcun tipo. In parallelo, ricordiamo che lo sconto non corrisponde in nessun modo al 22%, per il semplice motivo che l’IVA viene applicata su un listino più basso del valore che vediamo sul cartellino, di conseguenza scorporandola avrà una incidenza inferiore ai suoi effettivi punti percentuale.