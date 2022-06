L’operatore telefonico Vodafone sta cercando in questi giorni di tentare alcuni suoi ex clienti a tornare. In particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile della serie Special che include ben 100 GB di traffico dati, sfruttabili anche con le nuove reti di quinta generazione grazie a Vodafone Club. Ecco qui di seguito i dettagli.

Vodafone invita i suoi ex clienti a tornare con un’offerta Special con 100 GB

Vodafone sta cercando ancora una volta di convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico sta proponendo un’offerta della serie Special con 100 GB. Nello specifico, si tratta dell’offerta winback denominata Vodafone Special 100 Digital Edition.

Vodafone sta proponendo questa offerta tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 15/06”.

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition comprende ogni mese 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G con Vodafone Club incluso, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. In quest’occasione, il costo è di soli 6,99 euro al mese. Grazie all’attivazione gratuita di Vodafone Club, sono inoltre disponibili 10 GB di traffico dati extra ogni mese. In totale, quindi, gli ex clienti che attiveranno questa offerta si ritroveranno un enorme quantitativo di traffico dati per navigare pari a ben 110 GB.