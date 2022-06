Si terrà il 10 agosto il Galaxy Unpacked estivo di Samsung e avrà tra i suoi protagonisti indiscussi i nuovi smartphone pieghevoli. Il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 sono ormai prossimi al lancio e ad accompagnarli vi saranno anche i nuovi Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Mancherà uno dei prodotti più attesi dai fan: i Samsung Galaxy Buds Pro 2.

Samsung Galaxy Unpacked: i nuovi Galaxy Buds Pro 2 non ci saranno!

Le informazioni sul design e le specifiche tecniche dei prossimi Galaxy Buds Pro 2 di Samsung sono ancora scarse e nessuna data di lancio ufficiale è stata ancora annunciata. Samsung, dunque, potrebbe non essere pronta a rilasciare i suoi auricolari e potrebbe posticipare il loro debutto dedicando il prossimo Unpacked esclusivamente ai suoi smartphone pieghevoli.

È certo che il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 saranno pronti al lancio entro il 10 agosto e disponibili all’acquisto nei punti vendita autorizzati a partire dal 26 agosto. In questa occasione avremo modo di conoscere anche la nuova generazione di smartwatch che, proprio negli ultimi giorni, sta facendo parlare di se per via dell’assenza di una delle versioni previste e per l‘eliminazione della ghiera rotante che ha fino ad ora contraddistinto i Galaxy Watch.

L’aggiornamento di Samsung Health ha rivelato alcuni dettagli dei nuovi smartwatch del colosso sudcoreano fornendo informazioni con largo anticipo ma nessuna notizia è emersa riguardo gli auricolari di nuova generazione. Prossimamente potrebbero trapelare ulteriori dettagli e tra questi quella che sarà l’effettiva data di lancio dei Galaxy Buds Pro 2.