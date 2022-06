Negli ultimi anni Samsung ha notevolmente incrementato la propria presenza nelle categorie di fascia media e di fascia bassa. Invece di rilasciare lo ‘Galaxy Youngs’, Samsung è riuscita a reinventare le sue formazioni con i Galaxy A e serie M. Ci sono dispositivi per tutte le preferenze e budget. Il Galaxy A1x è in genere in fondo alla lunga lista di smartphone di fascia media. Tuttavia, l’azienda ha visto la necessità di una serie di smartphone ‘super budget’ e ha quindi introdotto la serie Galaxy A0x.

L’azienda ha migliorato questi device economici con ogni generazione e sembra stia spianando il terreno per la serie Samsung Galaxy A04. Il database Wi-Fi Alliance si è appena aggiornato con il prossimo Samsung Galaxy A04. Il dispositivo in questione ha il numero di modello SM-A045F/DS e supporta il Wi-Fi dual-band. Sebbene il Wi-Fi dual-band possa non sembrare un grosso problema, ci sono ancora alcuni telefoni sul mercato che supportano solo reti a 2,4 GHz.

Galaxy A04 è il prossimo device economico di Samsung

L’elenco conferma anche Android 12, il che non sorprende visto quanto siamo vicini alla presentazione di Android 13. Prevediamo che il telefono eseguirà One UI 4 o la sua versione Core più leggera. Il telefono supporterà anche schede SIM doppie, che è già standard per i telefoni di fascia bassa.

Vale anche la pena notare che l’azienda sta lavorando su un modello Samsung Galaxy A04s. Il livello ‘S’ è solitamente associato a specifiche migliori. Una disposizione a tripla fotocamera e un display notch a goccia d’acqua sono stati confermati in alcuni rendering del device. Il telefono sembra avere uno schermo HD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di soli 60 Hz.

Non sappiamo come differiranno i Galaxy A04 e gli A04, ma ci aspettiamo che l’A04 sia meno potente e più costoso. Entrambi gli smartphone saranno molto probabilmente svelati molto presto da Samsung.