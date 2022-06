Sembrerebbe che nell’ottobre 2022 potrebbe arrivare la nuova serie di Redmi, ovvero quella dei “Note 12“. A riguardo, in questi giorni, sono circolate le prime indiscrezioni, diffuse soprattutto dal popolare Digital Chat Station.

I nuovi Redmi Note 12 saranno dei mediogamma davvero molto equilibrati: presenteranno caratteristiche di punta ad un prezzo vantaggioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Redmi Note 12: ecco le prime indiscrezioni

Digital Chat Station non ha rivelato il nome preciso del device, ma abbiamo intuito che si trattasse di un modello della gamma Note 12 di Redmi. Questo smartphone sarà un prodotto semplicemente equilibrato. Il prototipo, che è ancora avvolto nel mistero, dovrebbe avere un classico display piatto con foro al centro. Non è stata menzionata la dimensione dello schermo e si dice che disponga del refresh rate super elevato (120 o 144 Hz).

Posteriormente, dovremmo trovare tre sensori fotografici e il principale dovrebbe essere da 50 Megapixel; gli obiettivi saranno identici: ultra-wide e di profondità. Non di meno, ci sarà un flash LED orizzontale. Ci aspettiamo che questi telefoni vengano lanciati dapprima in Cina e solo dopo in Europa: facendo due calcoli, pensiamo che il debutto possa avvenire in ottobre e la commercializzazione internazionale solo nella primavera del 2023.

Nel frattempo vi ricordiamo he il modello Redmi Note 11 Pro + 5G non è niente male e si trova in offerta a 357.76 euro. Il dispositivo ha una fotocamera da 108 Mpx, il supporto alla ricarica rapida da 120W, il processore MediaTek Dimensity 920, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interni. È disponibile nella meravigliosa colorazione Mist Forest.