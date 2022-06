Iliad ha grandi progetti per la stagione estiva, anche grazie alla proposta della sua tariffa più conveniente: la Giga 120. Gli abbonati che decidono di modificare il loro operatore di riferimento nel corso delle prossime settimane potranno beneficiare di una grande occasione garantita dal provider francese.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

La formula della Giga 120 resta quella vincente. I clienti che attivano questa promozione si troveranno a pagare 9,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della loro promozione. Gli abbonati pagheranno altresì 10 euro una tantum per ricevere la SIM.

I consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota pari a 120 Giga per navigare in internet.

A caratterizzare la convenienza della Giga 120 non ci sono solo prezzi e soglie di consumi. La ricaricabile prevede infatti anche la disponibilità della tecnologia 5G. Gli utenti avranno la facoltà di connettersi con le reti più veloci completamente a costo zero. Tale occasione sarà garantita sia a vecchi clienti che a nuovi abbonati.

La strategia commerciale di Iliad ribalta in maniera netta le posizioni di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.

Le reti 5G di Iliad sono oggi disponibili in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.