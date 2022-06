Euronics riduce al massimo la spesa che gli utenti devono effettivamente sostenere per l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, a prescindere dalla categoria merceologica o fascia di prezzo di interessamento.

Per approfittare dell’ottimo volantino dell’azienda, è bene ricordare che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso alcune specifiche realtà sul territorio, con relativi soci di appartenenza. Per godere comunque di una visione d’insieme, ricordiamo che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, salvo indicazione differente.

Euronics, attenzione a questi sconti: i nuovi prezzi sono da primato

Il risparmio raggiunge i massimi livelli da Euronics con il lancio del cosiddetto Sconto IVA, attivato nello specifico presso determinate realtà del territorio nazionale. Per essere sicuri di spendere poco, non dovete fare pressoché nulla di diverso da quanto siete solitamente abituati, poiché basterà aggiungere al carrello i prodotti desiderati, e poi recarsi in cassa.

A questo punto, gli addetti del negozio selezionato provvederanno a scontare nello stesso istante di emissione, un importo pari al 18,03% del prezzo originario di listino, inteso come valore complessivo dell’ordine. Per invogliare l’acquisto di specifici modelli, più precisamente grandi elettrodomestici, ricordiamo essere disponibile anche il cosiddetto Doppio Sconto IVA, ovvero uno sconto raddoppiato pari al 36,08% del listino (quest’ultimo è valido solo su specifici modelli).

I dettagli e tutte le informazioni del caso, sono raccolti sul sito ufficiale di Euronics.